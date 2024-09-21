بـ"مشهد" خارج مع كلب.. رانيا يوسف تكسر كل الخطوط الحمراء بجرأة (تفاصيل)

كسرت الفنانة رانيا يوسف كل الخطوط الحمراء للجرأة بمشاهدها المثيرة في فيلم "التاروت" والتي تضمنت مشهدًا خارجًا مع كلب، باعتبار إنها تخون زوجها معه، ما تسبب في إصدار الرقابة على المصنفات المصرية قرارًا رسميًا بمنع عرض الفيلم.

رانيا يوسف تخون زوجها مع كلب في “التاروت”

صرح مصدر مقرب من طاقم العمل إن المشهد الرئيسي الذي دفع الرقابة إلى إقرارها بمنع عرض فيلم "التاروت" من العرض، هو خيانة رانيا يوسف لزوجها مع كلبها الخاص، الأمر الذي أثار ضجة واسعة وعليه طالبت الرقابة بحذفه نهائيًا.

صناع فيلم التاروت في ورطة

في الوقت نفسه، وضعت الرقابة صناع الفيلم في ورطة، خاصًة وأنهم انتهوا من تصوير الفيلم وعمليات المونتاج للعمل بشكل كامل، كما قاموا بهدم الديكورات، ما يزيد من صعوبة إعادة التصوير مرة أخرى واستبدال المشاهد بعد حذفها.

سبب منع الرقابة فيلم التاروت من العرض

الأمر الذي أكده منتج الفيلم بلال صبري، حيث قال: "الرقابة تدخلت بعد انتهاء تصوير الفيلم وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة، ما سيتطلب إعادة تصوير وبالتالي زيادة ضخمة في تكلفة الإنتاج، ولكننا ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنقوم بالتعديلات المطلوبة في أقرب وقت".

كما كشف مصدر من صناع الفيلم إنهم حصلوا على موافقة الرقابة على سيناريو الفيلم، وعليه، تم البدء في تصوير مشاهده منذ عامين تقريباً، ولكن توقف التصوير لأسباب إنتاجية، ثم عاد مرة أخرى هذا العام وانتهى التصوير بالفعل منذ عدة أسابيع، إلى أن تم عرضه على الرقابة مرة أخرى للحصول على التصريح النهائي بعرضه.

ولكن كانت الصدمة الكبرى لصناع الفيلم بأن الرقابة رفضت العرض بسبب تضمنه مشاهد مثيرة وغير لائقة يلزم حذفها وإعادة تصويرها مرة أخرى.

فيلم التاروت

فيلم "التاروت" يضم نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم رانيا يوسف، وسمية الخشاب، ومي سليم، وعبد العزيز مخيون، ومحمد عز، وعلاء مرسي، ومحمد سليمان، وخالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

أبطال فيلم التاروت

موعد عرض فيلم التاروت

وحسبما أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي المنتجة لفيلم “التاروت” بقيادة الفنانة إسعاد يونس، فمن المقرر أن يُعرض الفيلم في ليلة رأس السنة.