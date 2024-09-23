حتى إشعار آخر.. عمان تعلق الرحلات الجوية إلى بيروت

أعلنت الأردن اليوم الإثنين تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى أكدت "طيران لوفتهانزا" أن الرحلات إلى بيروت ستظل معلقة حتى 26 أكتوبر 2024.

كما سيتم إلغاء الرحلات إلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر 2024، بسبب الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 100 شخص استشهد وإصابة 400 آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، صباح وظهيرة اليوم الإثنين.

وحسب سكاي نيوز، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تحديث لحصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح الإثنين، وفيه أن هذه الغارات أدت إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح، ومن بين القتلى والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقًا للبيان.

وحسب سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلًا السكان المدنيين.