عاجل
متحدث الخارجية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيقة الرئيس الإيراني: إسرائيل قابلت دعوات ضبط النفس بمزيد من التصعيد الجنوني
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حتى إشعار آخر.. عمان تعلق الرحلات الجوية إلى بيروت

طيران الاردن
طيران الاردن

أعلنت الأردن اليوم الإثنين تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

 

txt

عاجل.. المقاومة العراقية تهاجم غور الأردن بمسيرات الأرفد

txt

غدا.. الأردن يستضيف فعاليات المنتدى العربي التاسع للطاقة المتجددة

من جهة أخرى أكدت "طيران لوفتهانزا" أن الرحلات إلى بيروت ستظل معلقة حتى 26 أكتوبر 2024.

 

كما سيتم إلغاء الرحلات إلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر 2024، بسبب الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

 

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 100 شخص استشهد وإصابة 400 آخرين، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، صباح وظهيرة اليوم الإثنين.

 

 وحسب سكاي نيوز، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، تحديث لحصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح الإثنين، وفيه أن هذه الغارات أدت إلى 100 قتيل وأكثر من 400 جريح، ومن بين القتلى والجرحى أطفال ونساء ومسعفون، وفقًا للبيان.

 

 وحسب سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

 

 وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلًا السكان المدنيين.

مواد متعلقة

إسرائيل تصدر بيانا حول استخدام مطار قبرصي خلال الهجوم على لبنان

المقاومة العراقية تدفع بمسيراتها لمساندة لبنان
الجريدة الورقية