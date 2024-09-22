عاجل.. المقاومة العراقية تهاجم غور الأردن بمسيرات الأرفد

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم.



وقالت المقاومة العراقية: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم.

واكدت المقاومة العراقية، علي استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.





