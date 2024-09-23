أنشطة متنوعة بعددًا من المراكز الشبابية بقنا

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الاثنين تدريبات المسرح بمركز شباب المعنا، وذلك ضمن فاعليات بداية، وشمل التدريب على العروض المسرحية التى تقدمها شعبة المسرح، شارك فى التدريبات ٣٠ طليع وطليعة ويساهم مسرح الطفل في تنمية المهارات الحركية لدى الطفل من خلال طبيعة الأدوار والشخصيات التي يمثلها والتي تساعده على التحكم الجيد في حركات جسمه والقدرة على مراقبتها، إضافة إلى كونها تسهم في تنمية مختلف الوضعيات الحركية وتطويرها.

وصرح محمد عبدالرحيم عرفه ان مسرح الطفل من اهم الوسائل التي تعتمدها التربية الحديثة في تطوير وتنمية العديد من المهارات والقدرات لدى الأطفال والتي يصعب تحقيقها من خلال وسائل أخرى ومنها القدرات اللغوية وغرس روح المبادرة وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الحسية والحركية.

كما نظمت الإدارة العامة للرياضة برنامج القوافل الرياضية للأماكن المحرومة من النشاط الرياضي، فى قرية الدهسة خلال ٤ ايام متتالية، وذلك بمشاركة ١٠٠ من الفتيان والفتيات، ومارس الشباب لعبة كرة القدم و الكراسي الموسيقية و شد الحبل والعديد من الألعاب .

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه إنه حدث مجتمعي رياضى حقيقي، حيث إن فرص المشاركة والاستمتاع بمجموعة من الأحداث والألعاب الرياضية المختلفة، عبر التحديات والأنشطة الرياضية المختلفة يشعر الأطفال بالحماس وروح التنافس ويخلق جيل رياضى قوى يعرف أهمية ممارسة الرياضة .

ونفذ مركز شباب جراجوس التابع لإدارة شباب قوص، ندوة تثقيفية عن دور المرأة في المجتمع وتهم المشاكل التى تواجهها يوم الاثنين، بحضور ٧٥ من السيدات.

وأكد المحاضر ان المرأة أساساً لإعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان، على اعتبارها نصف المجتمع الذي يقوم بولادة وتربية وتعليم النصف الآخر، كونها الأم والأخت والزوجة والمعلمة، والمدربة على أهم الأساسيات والمهارات التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى وترافقه حتى مماته، ومن هنا تبرز أهمية إعداد المرأة وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة لتتمكن من إنجاز مهمتها العظيمة .

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه أهمية التعليم للمرأة يعتبر التعليم أحد أبرز وأهم الحقوق التي يجب منحها للإنسان بغض النظر عن جنسه، ويشمل ذلك فئة وجنس النساء والفتيات، ولا يقل أهمية عن تعليم الرجل على الإطلاق، حيث إنه يعتمد في تعليمه على أمه قبل المدرسة، وظهر ذلك في قول الشاعر "الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعباً طيب الأعراق‏"، ومن هنا تكمن أهمية تعليم الفتيات، الذى يعمل على إكسابها المعارف والمعلومات والمهارات التعليمية النظرية والتطبيقية الأساسية .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.