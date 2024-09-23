حشد كبير في عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

بدأت عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس عزاء المغفور لها والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وشهد العزاء زحاما شديدا في تقديم واجب العزاء إقبالا كبيرا من الشخصيات الهامة والوزراء والمحافظين.

وحضر العزاء سامح شكرى وزير الخارجية السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي عضور الهئية البرلمانية الحزب الوفد بمجلس الشيوخ والسكرتير العام للحزب، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، ومدير أمن القاهرة والجيزة، والكاتب الصحفى محمد عبد الفتاح مدير تحرير الوفد، والإعلاميين أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو الليثي.



كما حضر وزراء العدل والمالية والاتصالات والتموين قطاع الأعمال، والصناعة والنقل، والصحة والسكان، والاستثمار، وكبار رجال القوات المسلحة الحاليين والسابقين.