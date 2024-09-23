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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

مساعد وزيرة البيئة تتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقدت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، عدد من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لمتابعة محاور عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024 بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الاستعداد اللازم لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024.

 

 جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والاسماعيلية.

 

 وبدأت جولة مساعدة وزير البيئة في أحد المواقع بمركز بلبيس، قابلت خلالها مسئول محور بلبيس طريق ترعة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر مخالفة أثناء تواجدها لنقطة حرق مرصودة من قبل القمر الصناعي، كنا تفقدت أعمال محور ترعة الإسماعيلية  مركز أبو حماد بحضور المهندس مدير عام الإدارة الزراعية بمركز أبو حماد، وتم رصد نقطتين حرق تابعتين لجمعية العباسة بالإصلاح الزراعى، وتم تحرير محضرين مخالفة.

 

وتفقدت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، منطقة الفواخير الموجودة بقرية الغار بمركز الزقازيق، للتأكد من توقف العمل بها، حفاظًا على البيئة، تنفيذًا لقرار المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

 

وتفقدت مساعد وزيرة البيئة أيضا مقلب الغار بمركز الزقازيق، للتأكد من إستقرار الأوضاع بالمقلب، وعدم وجود أى اشتعالات ذاتية، وجاهزية المقلب فى حالة الطوارئ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

واختتمت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة برفقة الدكتور  عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والاسماعيلية؛ جولتها بتفقد أعمال محور التفتيش المسائي بنطاق طريق الزقازيق بلبيس، للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصدت بنفسها عدد 5 نقاط حرق داخل نطاق عمل المحور، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل أعضاء اللجنة المختصة من فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، موجهة بدور التوعية العامة للمزارعين والتوجيه بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية، تحقيقا للتنمية المستدامة، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

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الجريدة الورقية