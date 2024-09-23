الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

كيان سند شباب الصعيد بالمنيا يطلق دورة عن التنمية البشرية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، اليوم الإثنين ، اطلاق الكيان الشبابى سند شباب الصعيد  بمحافظة المنيا ، دورة عن التنمية البشرية وتنمية الذات ، ضمن برنامج اعداد القادة ،الذى ينفذه الكيان خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري 2024  .

 

والتى تستهدف اعداد القادة الشباب وثقلهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية وتنمية الذات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدي ،  والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، محمود نصر منسق الكيان بالمنيا ، حاضر الدورة الدكتورة شيماء محمد مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية ، الكابتن ابراهيم عبدالحميد نائب منسق سند المنيا.

 

تناولت دورة  التنمية البشرية فى اليوم الأول ، عدة محاور منها القيادة ،انماط القيادة ،الشخصية المؤثرة ، تنمية الذات ، التنمية البشرية ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاوني وكيل الوزارة.

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