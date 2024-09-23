كيان سند شباب الصعيد بالمنيا يطلق دورة عن التنمية البشرية

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، اليوم الإثنين ، اطلاق الكيان الشبابى سند شباب الصعيد بمحافظة المنيا ، دورة عن التنمية البشرية وتنمية الذات ، ضمن برنامج اعداد القادة ،الذى ينفذه الكيان خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري 2024 .

والتى تستهدف اعداد القادة الشباب وثقلهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية وتنمية الذات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، محمود نصر منسق الكيان بالمنيا ، حاضر الدورة الدكتورة شيماء محمد مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية ، الكابتن ابراهيم عبدالحميد نائب منسق سند المنيا.

تناولت دورة التنمية البشرية فى اليوم الأول ، عدة محاور منها القيادة ،انماط القيادة ،الشخصية المؤثرة ، تنمية الذات ، التنمية البشرية ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ معاوني وكيل الوزارة.