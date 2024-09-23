طريقة تحضير بيتزا صحية تناسب نظامك الغذائي

تعتبر الـ بيتزا من الأطعمة المحبوبة عالميًا، ولكن غالبًا ما تكون مرتفعة السعرات الحرارية، ومع تزايد الاهتمام بالحفاظ على الوزن والصحة، يمكن إعداد بيتزا مناسبة للدايت بدون التنازل عن النكهة. إليك طريقة عمل بيتزا للدايت تضمن لك الاستمتاع بطعمها مع الحفاظ على صحتك.





طريقة عمل بيتزا دايت

المكونات

- 1 كوب دقيق اللوز (أو دقيق الشوفان)

- 1/2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

- 1 بيضة

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- ملح وفلفل حسب الرغبة

- صلصة طماطم قليلة السكر

- خضار مثل الفلفل، البصل، والزيتون

- قطع صدور دجاج مشوية (اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير العجينة:

- في وعاء، اخلط دقيق اللوز، الجبنة، البيضة، زيت الزيتون، البيكنج باودر، الملح، والفلفل حتى تتكون عجينة متماسكة.

2. فرد العجينة:

- على سطح مرشوش بقليل من دقيق اللوز، افرد العجينة إلى سمك حوالي 1/2 سم.





3. الخبز:

- ضع العجينة على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة. اخبزها في فرن مسبق التسخين على 200 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي.





4. إضافة المكونات:

- أخرج العجينة من الفرن، وادهنها بصلصة الطماطم. أضف الخضار المفضلة، وقطع الدجاج إذا كنت تستخدمها، ثم رش الجبنة فوقها.





5. الخبز مرة أخرى:

- أعد البيتزا إلى الفرن لمدة 5-7 دقائق إضافية حتى تذوب الجبنة.





6. التقديم:

- اتركها تبرد قليلاً ثم قطعها إلى شرائح وقدّمها.





استمتع ببيتزا دايت لذيذة وصحية تجمع بين النكهات الرائعة والفوائد الغذائية. تعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لمن يسعون لتحقيق توازن بين التمتع بالطعام والحفاظ على نظام غذائي صحي.