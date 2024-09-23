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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والعين في كأس خادم الحرمين

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد اتحاد جدة لمواجهة فريق العين على ملعب الجوهرة المشعة غدًا الثلاثاء في دور الـ32 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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يدخل الاتحاد هذه المباراة بصفته أحد أقوى الفرق في الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.
ويتمتع الاتحاد بتشكيلة قوية تضم العديد من النجوم المحليين والدوليين، مما يجعله المرشح الأبرز للفوز في هذه المباراة. من المتوقع أن يعتمد المدرب على تشكيلته الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية وضمان التأهل إلى الدور التالي.
من جهة أخرى، يسعى فريق العين لتحقيق مفاجأة وإقصاء الاتحاد من البطولة.
على الرغم من الفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين، إلا أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت. سيحاول العين استغلال أي فرصة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية وإثبات جدارته في هذه البطولة.
تعد هذه المباراة فرصة مثالية لجماهير الاتحاد لمؤازرة فريقهم ودعمه في مشواره نحو تحقيق اللقب.
كما ستكون فرصة لجماهير العين لمشاهدة فريقهم وهو يواجه أحد أقوى الفرق في المملكة.

 

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