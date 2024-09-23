حريق هائل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

شب منذ قليل، حريق داخل مبنى خشبى من طابقين بالحى الإسلامى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه.

وقال شهود العيان أن الحريق نشب في أحد ديكورات الحي الشعبي خلال جلسات تصوير عدد من المسلسلات.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان .