حريق بالحي الشعبي لمدينة الإنتاج الإعلامي.. صور

شب منذ قليل حريق كبير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة الحي الشعبي داخل أحد استوديوهات التصوير .

وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي وتحاول قوات الحماية المدنية إخماد الحريق والسيطرة عليه

وكشفت المعاينة أن الحريق حدث داخل لوكيشن تصوير مكون من طابقين من الخشب، واندلعت النيران بداخله والتهمت محتوياته.

وسبق وأن سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على حريق محدود بديكور مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي تم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي.



وذكرت المدينة في هذا الوقت في بيانها أن الحريق أسفر عن عدد محدود من الإصابات بالاختناق، وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها بالمركز الطبي بالمدينة، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.