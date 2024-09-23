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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبو الغيط يلتقي وزير خارجية فلسطين على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 23 الجاري بالدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء استعرض تطورات الوضع الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية، لاسيما مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والسعي للقضاء على السلطة الفلسطينية، حيث أكد أبو الغيط في هذا السياق مساندة الجامعة العربية للسيد رئيس الوزراء في مهمته الصعبة والهامة في هذا التوقيت، ولكافة المساعي الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والقانوني، سواء في الجمعية العامة  أو مجلس الأمن، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرار الاخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.

وأوضح المتحدث أن السيد رئيس الوزراء ثمّن دور وجهود الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك في دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل، وتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذا المساعي الجارية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
واستعرض ابو الغيط كذلك الجهود الأخيرة من تنظيم اجتماع وزاري موسع، بالأمم المتحدة يوم ٢٦ الجاري، تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين".

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