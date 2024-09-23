انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة
انفجرت قبل قليل، منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية، ونشرت المقاومة الفلسطينية صورة للقبة وهي تشتعل.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
استهداف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
وشن حزب الله اليوم الاثنين، هجوما على عدة مواقع مستهدفا قواعد ومقرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي قاعدة نيمرا، و قاعدة ومطار رامات ديفيد، و منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، بمئات الصواريخ، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
في السطور التالية تفاصيل عمليات حزب الله ضد قواعد الاحتلال:
قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.
وقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ.
استهداف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.
قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ.