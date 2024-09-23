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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة

منصة القبة الحديدية
منصة القبة الحديدية قرب سلفيت

انفجرت قبل قليل، منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية، ونشرت المقاومة الفلسطينية صورة للقبة وهي تشتعل.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

منصة القبة الحديدية تشتعل

 

استهداف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ

وشن حزب الله اليوم الاثنين، هجوما على عدة مواقع مستهدفا قواعد ومقرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي قاعدة نيمرا، و قاعدة ومطار رامات ديفيد، و منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا، مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم، بمئات الصواريخ، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

 

في السطور التالية تفاصيل عمليات حزب الله ضد قواعد الاحتلال:

 

 قصف المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.‏

 

وقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ.‏

 

استهداف مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏

 

 

قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ.‏

 

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