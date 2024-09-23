تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم.. استبعاد رونالدو

يستهل فريق النصر السعودي تحت قيادة مدربه الايطالي ستيفانو بيولي، مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، بمواجهة فريق الحزم في دور الـ32، وذلك تحت قيادة الإدارة الفنية الجديدة الإيطالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر فضائية ssc 1 الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

أكدت تقارير صحفيه أن الإيطالي بيولي مدرب النصر السعودي قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة الحزم مساء الاثنين ضمن منافسات كاس خادم الحرمين الشريفين وأوضحت التقارير أن القرار جاء ليحصل رونالدو علي راحه في ظل مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الماضية مع الفريق ومع المنتخب البرتغالي .

ومن المتوقع أن يبدأ نادي النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام، سيماكان، لابورت، سالم النجدي

في خط الوسط: أوتافيو، مختار علي، عبدالله الخيبري

في خط الهجوم: أنجليو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.