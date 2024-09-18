السنغالي إبراهيما نداي ينتقل لنادي الحزم السعودي

أعلن السنغالي إبراهيما نداي، لاعب فريق الزمالك السابق، عن انضمامه لنادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر نداي عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" صورة له أثناء مشاركته في إحدى المباريات مع فريق الحزم، وعلق عليها قائلاً: «الحمد لله، تحدٍ جديد، أول مباراة أول فوز».



وكان نادي الزمالك قد فسخ تعاقده مع نداي بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز. كما تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة التي تُقدر بحوالي 750 ألف دولار.





استعدادات الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني



يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقررة يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

