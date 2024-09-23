انتصار عبد الفتاح: مهرجان سماع رسالة للسلام تعبر عن شخصية مصر

أكد رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الدكتور انتصار عبد الفتاح، أن المهرجان يعد بمثابة رسالة للسلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة بعمقها الثقافي والحضاري والمتفردة في العالم.

وقال انتصار عبد الفتاح: إن مهرجان سماع يستهدف مخاطبة الوجدان والمشاعر البشرية، متخطيا خطوط اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة.

هدف المهرجان

وأوضح انتصار عبد الفتاح أن هدف المهرجان التواصل الإنساني بين شعوب العالم والتأكيد على جوهر الأديان بغض النظر عن العرق والدين ولون، ويعد بمثابة رسالة للسلام تنطلق من قلب القاهرة التاريخية ومن مصر الحبيبة إلى دول العالم أجمع، مشيرا إلى مشاركة أهم الفرق الموسيقية على مستوى العالم في الدورة الاستثنائية من هذا المهرجان الدولي.

وأشار انتصار عبد الفتاح إلى الافتتاح الرائع لهذا المهرجان، الذي حضره الآلاف من الجماهير بمشاركة فرق متنوعة من مختلف دول العالم، مؤكدا أن مصر رائدة في فن السماع والإنشادآ، كما أكد، أهمية مهرجان سماع الدولي، الذي حقق على مدار 17 عاما من النجاح والتألق، وأعر عن سعادته بقوله مصر بها أفضل الأصوات الفنية التي وصفها بالرائعة.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، في دورته السابعة عشرة، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بدأت على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، الجمعة الماضية، ويستمر حتى 26 سبتمبر من نفس الشهر.