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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طارق سليمان يعتذر عن عدم التواجد مع ميكالي في جهاز منتخب 2005

طارق سليمان
طارق سليمان

أبلغ الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي السابق مسئولي اتحاد الكرة بالاعتذار عن عدم التواجد على رأس الجهاز الطبي لمنتخب الشباب مواليد 2005 ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده البرازيلي روجيرو ميكالي.

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وجاء اعتذار الدكتور طارق سليمان نظرا لرغبته في الحصول على راحة من العمل ضمن الأجهزة الطبية للفرق والمنتخبات الرياضية، بجانب كونه خاض أكثر من تجربة مع منتخبات الشباب والمراحل السنية على مدار السنوات الماضية، ما يجعل الأولوية بالنسبة له في الفترة المقبلة هو العمل مع المنتخب الوطني الأول حال تم طلبه لتلك المهمة.

وكان ميكالي قد حقق المركز الرابع من المنتخب الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد المستويات التي قدمها في هذه النسخة أمام منتخبات كبيرة.

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