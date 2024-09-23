الدكتور محمد الجندي قائمًا بمهام أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

كلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بأعمال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وجاء قرار الإمام الأكبر بتعيين الجندي، في منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلفًا للدكتور نظير عياد، الذي تولى منصب مفتي الجمهورية منذ أيام.

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

وعمل الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مسؤولًا عن الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالسعودية، وشارك في عدة مؤتمرات كان أحدها في المسجد النبوي الشريف، وله بحوث منشورة ومشاركات لمؤتمرات عالمية يزيد عددها على 40 مؤتمرًا.



كما عمل وكيلًا للدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية، وله دروس في رواق الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، وشارك في عدة ملتقيات بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة وبعض المساجد الكبرى.