«100 يوم صحة» قدمت أكثر من 84 مليون و155 ألف خدمة مجانية خلال 53 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 84 مليون و155 ألفا و632 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 22 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و796 ألفا و143 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 667 ألفا و238 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 384 ألفا و242 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و138 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 57 ألفا و784 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و981 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و504 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 57 ألفا و174 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 236 ألفا و499 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و957 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 31 ألفا و363 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و987 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 32 ألفا و225 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ79 ألفا و51 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».