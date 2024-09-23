3680 عملية قلب مفتوح للمرضى الأولى بالرعاية في أسيوط

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بتنفيذ 3680 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماماً لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسيوط، وذلك منذ بدء عمل الجمعية الى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

3680 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط…

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسيوط وجمعية الأورمان وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

كما تستقبل الاورمان جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.