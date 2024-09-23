آيتن عامر تراهن على نجاح فيلم عنب في مصر والدول العربية

تراهن الفنانة آيتن عامر على نجاح فيلم عنب في مصر والوطن العربي وخاصة الشخصية التى تجسدها.

وقالت آيتن عامر إن الفيلم واجه العديد من التحديات لكي يقدم للجمهور بشكل مختلف، موضحة أن سيناريو الفيلم يشهد العديد من التحولات التي ستكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت آيتن عامر أنها تظهر بشخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

وأوضحت آيتن عامر أن أهم ما في الشخصية أنها تجري في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية جودي وهي من طبقة غنية للغاية ومخطوبة لشخصية حازم الذي يجسده الفنان إسلام إبراهيم وهو من عائلة غنية أيضا.

وأضافت آيتن عامر أنها تواجه تحد كبيرا في علاقتها مع خطيبها، ولكنها تنجح في حلها مشكلاتها بمفردها بعد معاناة شديدة.

وأكدت آيتن عامر أنها تبذل مجهودا كبيرا للظهور بأفضل شكل ممكن حيث تقوم بالغناء ضمن أحداث الفيلم، موضحة أن دورها يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة، إذ تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار حيث تحاول في كل عمل تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسها.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الرفاهية وتأثيرها السلبي على الأبناء وعن العلاقات العاطفية وكيفية بناء أسرة قوية في المجتمع، ويناقش الفيلم العديد من الرسائل الهامة.

وروجت آيتن عامر للفيلم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت بوستره الرسمي وكتبت: "البوستر الرسمي لفيلم عنب، يعرض بعد غد في جميع سينمات مصر".

واحتفل أبطال الفيلم يوم الجمعة الماضي بانطلاقه في دور عرض سينمات الدول العربية حيث سافروا لحضور العرض الخاص المقام بدولة الإمارات، ونشرت أيتن صورة من العرض وقالت إن الفيلم فى كل دور العرض بالدول العربية.

ويشارك في بطولة الفيلم إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.