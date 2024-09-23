وزير التربية والتعليم: وضع منهج جديد لمادة التربية الدينية

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة ضمن مناهج التربية الدينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا المنهج سيضاف لمادة التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة، بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

تفاصيل لقاء وزير التربية والتعليم مع البابا

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

وأثنى البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.



وانطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية وانتظام الدراسة في جميع المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط، وإعادة الطلاب إلى المدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

