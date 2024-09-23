عاجل
انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أنشيلوتي: "بيلينجهام تعافى من إصابة الكتف"

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن جود بيلينجهام تعافي تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في كتفه.

txt

رودريجو يعلق على عدم خسارة ريال مدريد لـ 38 مباراة متتالية

وأوضح المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني يتعين عليه حماية اللاعب من الانتكاسة التي قد تحدث في المستقبل.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافس، حيث قال: "بيلينجهام تعافى من إصابة الكتف بالكامل، لكن يجب أن نحميه أيضًا كجهاز فني من أي انتكاسة، رغم ذلك هو جاهز للمشاركة وداني كارفاخال يحتاج لبعض الأيام للراحة".

بينما علق على موقف الفرنسي مبابي، قال: "غدًا سنرى، لكن سيكون هناك بعض التدوير بين اللاعبين لإعطاء البعض الراحة المستحقة لهم".

وأكمل: "الدولي الإنجليزي يتعافى بشكل جيد للغاية، ركض اليوم لأول مرة، لذلك فهو على الطريق الصحيح للعودة مرة أخرى إلى المباريات".

الجدير بالذكر أن بيلينجهام وكارفخال سيغيبان عن مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، في المباراة المقرر لها غدًا.

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد على إسبانيول

مدافع لاييبزيج الالماني على رادار ريال مدريد

الجريدة الورقية