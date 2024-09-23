أنشيلوتي: "بيلينجهام تعافى من إصابة الكتف"

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن جود بيلينجهام تعافي تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في كتفه.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني يتعين عليه حماية اللاعب من الانتكاسة التي قد تحدث في المستقبل.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافس، حيث قال: "بيلينجهام تعافى من إصابة الكتف بالكامل، لكن يجب أن نحميه أيضًا كجهاز فني من أي انتكاسة، رغم ذلك هو جاهز للمشاركة وداني كارفاخال يحتاج لبعض الأيام للراحة".

بينما علق على موقف الفرنسي مبابي، قال: "غدًا سنرى، لكن سيكون هناك بعض التدوير بين اللاعبين لإعطاء البعض الراحة المستحقة لهم".

وأكمل: "الدولي الإنجليزي يتعافى بشكل جيد للغاية، ركض اليوم لأول مرة، لذلك فهو على الطريق الصحيح للعودة مرة أخرى إلى المباريات".

الجدير بالذكر أن بيلينجهام وكارفخال سيغيبان عن مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، في المباراة المقرر لها غدًا.