رودريجو يعلق على عدم خسارة ريال مدريد لـ 38 مباراة متتالية

أكد رودريجو جوس، لاعب ريالمدريد الإسباني، أن العلاقة بين لاعبي النادي الإسباني يسودها الاحترام الكامل، خاصة داخل غرف الملابس.

جاءت تصريحات رودريجو جوس بعد الفوز الكبير على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

وتحدث رودريجو في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد، فقال: "لدي شعور بأنني بحالة جيدة للغاية، الموسم بدأ للتو ولكني جاهز بدنيًا وذهنيًا".

وأكمل: "لدينا أجواء مميزة ورائعة للغاية داخل غرفة اللاعبين، ويوجد احترام كامل بيننا، كانت تمريرة فينيسيوس مذهلة لي لأسجل، يذكرني بتمريرات لوكا مودريتش".

فيما علق على عدم الخسارة للمباراة الـ 38، فقال: "بالطبع، الأمر أصعب، كما أن هناك الكثير من المباريات، لكننا نريد المزيد ونريد أن نكمل الموسم بأكمله دون خسارة، سنحاول".