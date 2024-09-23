كيلو البرتقال بـ 3 جنيهات .. أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الفاكهة اليوم سوق العبور.. شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور للجملة، تباينا سعريًا، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 8 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 13 جنيها إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 20 إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المانجو من 15 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

تراوح سعر الرمان من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.