قفزة كبيرة بأسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم|اعرف الجرام بكام؟

أسعار الذهب.. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من دون مصنعية 3051 جنيهًا للبيع، 3038 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر2024

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر دون مصنعية

حرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات شاملة للقراء، ننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر دون مصنعية وفقًا لآخر تحديث منشور على موقع "آي صاغة" المختص بشئون الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، مسجلًا 3051 جنيهًا للبيع، 3038 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 3560 جنيهًا للبيع، 3545 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 4086 جنيهًا للبيع، 4051 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، 3729 جنيهًا للبيع، 3713 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم سعر 28480 جنيهًا

لمزيد من الأخبار والتقارير اضغط هنا