غدًا.. محاكمة 5 متهمين بترويج المخدرات

تستأنف محكمة جنايات حدائق القبة، غدًا الثلاثاء، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة صاحب معرض لاتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل آخر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر للمرافعة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم "هاني ص ط ع" ٤٤ سنة - صاحب معرض - العنوان / ش الحاج عمر هارون المنشية الجديدة قسم أول شبرا القليوبية، وشهرته "هاني الزوق"، في القضية رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل عمداً المجني عليه محمد مجدي سليمان دسوقي من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزته قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه شرع في قتل المجني عليه "عمرو منصور منصور السعيد" عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف محدثا إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.



