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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زيلينسكي:  لا توجد خطة لدى ترامب لوقف النزاع الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني زيلنسكي

قال فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الاوكراني، بأنه لا توجد خطة لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقال زيلينسكي، أن ترامب في الواقع لا يعرف كيف يوقف النزاع الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع مجلة The New Yorker: "أعتقد أن ترامب لا يعرف حقا كيف يوقف الحرب، حتى لو كان يعتقد أنه يعرف كيف يفعل ذلك. في هذه الحرب غالبا ما يحدث، أنه كلما نظرت إليها بشكل أعمق، تقلص مدى فهمك لها".

وأوضح، "كان هناك الكثير من القادة الذين كانوا مقتنعين بأنهم يعرفون كيفية إنهاء الأمر غدا، ولكن عندما تعمقوا فيه، أدركوا أن الأمر ليس بهذه البساطة".

وكان ترامب قد صرح مرات كثيرة في السابق، بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فسيحل الصراع في أوكرانيا بسرعة حتى قبل تنصيبه.

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