قال أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي ، إن روما لا يمكنها دعم قرار قصف القوات الأوكرانية لعمق الأراضي الروسية بأسلحة غربية بعيدة المدى، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، أكد الوزير على أنه لا يجوز حرمان هنغاريا من حقوق رئاسة الاتحاد الأوروبي فقط على أساس الخلاف مع اختيار حكومتها لموقفها بشأن الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأضاف: "في إطار حزمة المساعدات العسكرية التاسعة [لأوكرانيا]، سنرسل منظومة الدفاع الجوي Samp-T، لكننا لا نستطيع الموافقة على أن تقوم كييف بقصف موسكو".

وشدد الوزير الإيطالي، على أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن هذه القضية لا يتمتع بأي قوة قانونية.

وقال الوزير تعليقا على قرار أوربان إجراء حوار مع روسيا الاتحادية: "يتولى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ولا يجوز إخراج هذه الدولة خارج الإطار القانوني لمجرد أننا لا نتفق مع اختيار حكومتها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات على عمق الأراضي الروسية، لأن ذلك يتطلب وجود بيانات استخباراتية من الأقمار الصناعية.