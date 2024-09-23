الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين 23-9-2024، وسط حذر بين المستثمرين قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة خلال الأسبوع.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، كما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لألمانيا وبريطانيا في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يدلي أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بتعليقات على مدى الأسبوع. وسيتحدث في وقت لاحق من اليوم الاثنين فرانك إلدرسون وبييرو تشيبولوني.

وصعد سهم شركة "توتال إنرجيز" بنحو واحد بالمئة بعد أن قالت شركة النفط العملاقة إنها ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام لمجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم.

وانخفض سهم كوميرتس بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن قالت الحكومة إنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 بالمئة في البنك، مما سيوقف أي اندماج مع يوني كريديت الإيطالي.

وهبط سهم أسترازينيكا واحدا بالمئة بعد نتائج ضعيفة حققها عقار تجريبي لعلاج سرطان الثدي تنتجه الشركة.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 31117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 38210 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7303 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10412 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2977 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 8097 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وتعليم لخدمات الإدارة، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وأسمنت سيناء، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3863 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 7400 سهم.