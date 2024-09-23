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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

على خلفية التصعيد بالمنطقة.. إيران تعلن استعدادها لاجراء محادثات نووية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أعلن عباس عراقجي،  وزير الخارجية الإيراني ، يوم الاثنين، استعداد بلاده لبدء محادثات نووية حال رغبة الأطراف الأخرى في ذلك، وذلك في خضم التصعيد الكبير في المنطقة جراء الضربات الإسرائيلية الكبيرة على حزب الله، الذراع الرئيسي لإيران في المنطقة،  وفقا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية". 

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وقال عراقجي إن إيران مستعدة لبدء مفاوضات نووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إذا "كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك".

جاء ذلك في مقطع مصور نشره عراقجي على قناته على تطبيق تيليجرام.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد شركة الطيران الوطنية الإيرانية.

وشنت إسرائيل أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين وطالبت اللبنانيين بإخلاء المناطق التي تخزن فيها الجماعة أسلحتها، مما ينذر بشن حرب شاملة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

وتأتي أحدث موجة من الضربات في خضم أعنف مواجهات عبرالحدود في صراع محتدم بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

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