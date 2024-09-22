إيران ترشّح فيلم "بين أحضان الشجرة" لجائزة أفضل فيلم روائي عالمي

اختارت إيران فيلم "بين أحضان الشجرة" كمرشح لها في فئة أفضل فيلم روائي عالمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين.

أعلنت مؤسسة فارابي للسينما الإيرانية ترشيح الفيلم صباح اليوم، وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الاختيار جاء بعد "عملية مراجعة استمرت عشرة أيام".

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن "لجنة اختيار مكونة من 9 أعضاء" اختارت الفيلم بعد تصفيات نهائية شملت فيلمين آخرين متأهلين للنهائيات، وهما "إيساتيس" للمخرج علي رضا دهقان، و" المدينة الصامتة" للمخرج أحمد بهرامي.

ويأتي فيلم بين أحضان الشجرة من إخراج باباك لطفي خاجيباشا، وعُرض في مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون ومهرجان فجر السينمائي.

و يتتبع فيلم " بين أحضان الشجرة" الأزمة الحياتية المعقدة التي تعيشها كيميا وفريد، اللذان تزوجا منذ اثني عشر عامًا ودمرا العالم الجميل لأطفالهما، الأطفال الذين لا يعرفون سوى البساطة واللطف في الحياة.

وكانت طلبات الترشيح لفئة الأفلام الروائية الدولية في تزايد مستمر على مدار الأسبوع الماضي، حيث أعلنت عدة دول عن اختياراتها، وفي الأسبوع الماضي، قدمت فرنسا الفيلم الموسيقي باللغة الإسبانية للمخرج جاك أوديار " إميليا بيريز".

وتلعب كارلا صوفيا جاسكون دور زعيمة الكارتل إميليا التي تستعين بمساعدة المحامية غير المقدرة ريتا (سالدانا) لمساعدتها على تزوير وفاتها حتى تتمكن من العيش بشكل أصيل على طبيعتها. وقد عُرض الفيلم لأول مرة في كان، حيث فازت الممثلات الأربع - جاسكون وسالدانا وسيلينا جوميز وأدريانا باز - بجائزة أفضل ممثلة جماعية، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم.

اختارت النرويج فيلم Armand من بين قائمة قصيرة من ثلاثة أفلام تضمنت أيضًا الدراما النفسية Quisling - The Final Days للمخرج Erik Poppe والكوميديا ​​السوداء Sex للمخرج Dag Johan Haugerud

ويعتبر فيلم "أرنيند" أول فيلم روائي طويل للمخرج Ullmann Tøndel، تم عرضه لأول مرة عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، ليصبح أول فيلم نرويجي يفوز بجائزة Camera d'Or، لأفضل فيلم أول عبر الاختيار الرسمي والأقسام الموازية.

ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا اختارت فيلم المخرج الإيراني محمد رسولوف "بذرة التين المقدس" ليكون فيلمها المرشح، وقد اتخذ هذا القرار من قبل لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء تم تعيينها من قبل الأفلام الألمانية، والتي نظرت في 13 فيلمًا مقدمًا للنظر فيها .

يعيش رسولوف في ألمانيا منذ هروبه الدرامي من موطنه إيران في مايو، في مواجهة تهديدات جديدة بالجلد والسجن من قبل نظام الجمهورية الإيرانية في البلاد.