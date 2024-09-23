حزب الله يعلن قصفه مجمعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال حيفا

أعلن حزب الله قصفه مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان للابتعاد عن المنشآت التابعة لحزب الله:

وفي إطار آخر، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "سكان جنوب لبنان للابتعاد فورًا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله، وفقًا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في كلمة له، إن "إسرائيل رصدت في الساعات الأخيرة استعداد حزب الله لمهاجمة مواطني دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "كل من يتواجد بجوار أو داخل مباني يخفي داخلها حزب الله وسائل قتالية مطالب بالابتعاد عنها فورًا".

وتابع هاغاري: "في الوقت القريب سيهاجم جيش الدفاع أهدافًا إرهابية في منطقة لبنان لإزالة التهديدات"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل بدأت بقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد مؤشرات على عزمه إطلاق النار على إسرائيل".

وردًا على سؤال حول إمكان التوغل البري في لبنان، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش سيفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل"، مؤكدًا أن الضربات في لبنان ستستمر في المستقبل القريب.

وجدّد هاغاري التأكيد على "عزم الجيش إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال"، متهمًا "حزب الله" بتحويل جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة.

الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على لبنان وغزة والهند تعرب عن قلقها:

مع تصاعد الأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، قامت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر، بشن هجمات وحشية على لبنان وغزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن الاحتلال سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، ومنطقة البقاع، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، نفذت أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وتعرض محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان، لسلسلة غارات، وطال القصف منقطة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.

