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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تشن غارات لمواقع حزب الله بلبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، وفقًا لـ"سوبتنيك".

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إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: سلاح الجو سيشن هجوما واسع النطاق على لبنان

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سكان جنوب لبنان يتلقون مكالمات تأمرهم بالابتعاد عن مواقع حزب الله


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرة إلى هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن حزب الله أسلحته.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
وذكرت الوكالة اللبنانية، أن غارات جوية عنيفة استهدفت العديد من المناطق الحرجية في المنطقة الحدودية وبلدات في أقضية النبطية وصور ومرجعيون وإقليم التفاح والبقاع الغربي".

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