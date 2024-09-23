Zaeem Holding تتوسع شرق القاهرة وتدشن" Lora"بمدينة بدر

عبدالرحمن الزعيم : نستهدف إعادة صياغة التطوير العقاري

أعلنت مجموعة (Zaeem Holding) للتطوير العقارى رائدة التطوير العقاري بمدينة بدر عن خطتها الإستراتيجية والتوسعية بشرق القاهرة والتى تستهدف خلالها إعادة تعريف مشهد التطوير العقاري بمدينة بدر وإحداث نقلة نوعية فى مفهوم البناء والتشييد بالمدينة والإرتقاء بمستوى العقارات سواء سكنى أو تجارى أو إدارى اوطبى.

أوضح عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس الإدارة، أن موقع مدينة بدر مميز للغاية أمام العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نور ومدينتى وقد شهدت بدر إهتماما كبيرا من قبل الدولة وخاصة فى مشروعات البنية التحتية والطرق مما يؤهلها لتشهد نهضة عمرانية كبيرة وإنشاء مشروعات راقية

وهذا ما قدمته المجموعة عبر السنوات الأخيرة حيث نفذت مجموعة متميزة وراقية وفريدة من المشروعات أهمها مشروع الداون تاون أكبر المشروعات بمدينة بدر ومنفذ على مساحة ١٥ فدان هذا بالإضافة لإستعدادها لتنفيذ مشروعات تضاهى المدن الجديدة السمارت

وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية الطموحة والإبتكارية للمجموعة وهى تقديم مشروعات ذات تصميمات هندسية فريدة ومتنوعة تتماشى مع أحدث الإتجاهات العالمية فى مجال التصميمات الهندسية والبناء لتعكس رؤية مبتكرة للمجموعة كما تلبي إحتياجات شريحة عريضة من المجتمع

ولفت إلى إنه تماشيا مع الخطط التنموية للدولة ودعم مسيرتها فى إنشاء مدن ذكية تواكب مسيرة الجمهورية الجديدة التى يتبناها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت المجموعة خطة إستراتيجية وأجندة عمل للإرتقاء بمدينة بدر وجعلها على نفس مستوى المدن المحيطة بها وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة وحدائقها ومدينة الشروق والإرتقاء بمستوى العقارات وجعلها قبلة للإستثمار

وأضاف أن أهم ما تتضمنه الخطة الإستراتيجية للمجموعة تكوين محفظة إستثمارية متنوعة وإستهداف مناطق جديدة ذات قيمة سوقية عالية

وكشف الزعيم عن الإستعداد لإطلاق المجموعة مشروع سكنى (كمبوند) (لورا) متكامل الخدمات بمدينة بدر وهو أول كمبوند سكنى بالمدينة ذو تصميم هندسي استشاري فريد مما سيحدث ثورة عقارية بمدينة بدر وهو ما سيخلق طلبا عاليا على هذه المدينة التى باتت من أهم المدن لكونها مجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أن المجموعة تعتزم إطلاق سلسلة متنوعة ومتميزه وفريده من المشروعات خلال العام المالى 2024 / 2025 وضخ إستثمارات فى مشروعاتها خلال المتبقى من عام 2024 و2025.