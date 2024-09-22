الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يطلق الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية .. مفتاح حياة"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" ،  اطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة جديدة ضمن سلسلة الحملات الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة" ، وذلك بصوت  نشوى الحوفى عضوة المجلس ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

تستهدف الحملة التوعية بعدد من القضايا الحياتية الأسرية منها التربية الإيجابية وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول العديد من القضايا التى تمس الأسرة المصرية.

 تبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين من بينها إذاعة القرآن الكريم ، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

 جدير بالذكر أن "المرأة المصرية مفتاح حياة" أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٢٢ وتناولت التوعية بالعديد من قضايا المرأة والأسرة.


 

مواد متعلقة

بسبب خلافات زوجية.. مشرف أمن ينهي حياته شنقًا في أوسيم

حقنة مخدرة وراء إنهاء حياة شخص في الوراق

شفاء الأورمان تقدم أكثر من 3 ملايين خدمة فى المعامل المركزية لمحاربي السرطان

جامعة النيل الأهلية تشارك في إعادة الاستخدام الوظيفي لـ"بيت الرزاز"
الجريدة الورقية