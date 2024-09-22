"القومي للمرأة" يطلق الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية .. مفتاح حياة"

فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" ، اطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة جديدة ضمن سلسلة الحملات الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة" ، وذلك بصوت نشوى الحوفى عضوة المجلس ، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

تستهدف الحملة التوعية بعدد من القضايا الحياتية الأسرية منها التربية الإيجابية وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول العديد من القضايا التى تمس الأسرة المصرية.

تبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين من بينها إذاعة القرآن الكريم ، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

جدير بالذكر أن "المرأة المصرية مفتاح حياة" أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٢٢ وتناولت التوعية بالعديد من قضايا المرأة والأسرة.



