وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" مع القطاع الخاص بطور سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء زيارة تفتيشية وتوجيهية في إطار فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بموقع عمل محطة تعبئة الغاز بمدينة طور سيناء.

وتضمنت الندوة شرح أهمية مهمات الوقاية الشخصية وكيفية تدريب العامل عليها، وأهمية تدريب العامل على مخاطر المهنة، وأهمية الكشف الطبي الابتدائي والدوري ودور القرار ٢١١ لدرء الخطر عن العامل في بيئة العمل، وأهمية التدريب العملي للجاهزية للطوارئ ودور تطبيق قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في المشروع للوصول بالجميع إلى "لا إصابات او أمراض مهنية أو حوادث جسيمة" ، وأهمية التوعية بنشر المعلومات عن السلامة في بيئة العمل بالتتابع بين الأفراد حيث يقوم كل مشرف أو مسئول بتوعية وتدريب عدد من العمال للوصول بالجميع لوعي وفكر واحد آمن في منطقة العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضافت مدير المديرية، أنها قامت بالزيارة يرافقها المهندسة امال السيد زكي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، وممثلى وعمال المحطة ، مؤكدة على أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة لقاءات لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات .