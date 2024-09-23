وزارة العمل تبدأ تدريبًا مجانيًا على مهنة التبريد والتكييف لتأهيل الشباب بالدقهلية

بدأت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التبريد والتكييف، بمركز التدريب المهنى بالسنبلاوين التابع لوزارة العمل، وتستمر الدورة التدريبية على تلك المهنة لمدة 40 يوماً ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة، يأتى ذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية ومكاتب التشغيل التابعة لها.