وزارة العمل تنظم ندوة تحت شعار "سلامتك تهمنا" بالجيزة

بالتنسيق مع القطاع الخاص..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، حيث نفذت ندوة للتوعية حول "مخاطر بيئة العمل والمخاطر الكيميائية" بشركة أكتوبر فارما لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنطقة ٦ أكتوبر ، بمشاركة 30 من العاملين بالشركة، فى إطار سعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف من قِبل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقي الندوة الدكتورة سارة طلعت مفتش مكتب أكتوبر ، مؤكدًا على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة في التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي.