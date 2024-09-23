"عمل الإسماعيلية" تشارك في حفل "قد الحلم .. وأكبر" لتكريم ذوي الهمم

شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فى فعاليات حفل تكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم بجامعة قناة السويس ، بعنوان "قد الحلم .. وأكبر"، والتي شهدها اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد صبحي مهنا مدير ادارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة ، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبرى بالجامعة.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة الإسماعيلية والقوات المسلحة وجامعة قناة السويس وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم لدمجهم في المجتمع ، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات.

وأضاف مدير المديرية: وشهد الحفل مشاركة فعالة من مديرية العمل حيث ألقى مدير المديرية كلمة أكد فيها على أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا ، كما أعلن ايضاً عن تعاون مشترك بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان تقديم أوجه الرعاية وتوظيف جميع المستفيدين من الحفل.