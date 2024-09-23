تحميل الطلاب بالمجان.. إطلاق مبادرة "فينا الخير" لسائقي المنوفية

أطلق سائق يدعي محمد عباس فودة، من مدينة الباجور بمحافظة بالمنوفية، مبادرة "فينا خير، لتحميل الطلاب بالمجان، في ثاني أيام انتظام الصفوف الثانية بالعام الدراسي الجديد، وذلك لتخفيف العبء على الناس حيث نفذ تلك المبادرة 15 سائق في مدينة الباجور وعلى خط سنجلف وكفر سنجلف وداخل الباجور .



وأكد عباس صاحب فكرة المبادرة، أن الهدف من مبادرة فينا الخير هي إحساسه بالناس والعمل على مساعدتهم لرفع العبء عن أولياء الأمور في أول أيام الدراسة.

مشيراً إلى أن تلك الفكرة حازت علي إعجاب السائقين، وقرر عدد منهم القيام بمبادرة غدا وتوصيل عدد من طلاب الثانوي بالمجان إلى المدارس قائلاً «كله عند ربنا، وربنا ياخد بإيدينا للخير دايما»

بعد ارتفاع الأجرة مازلت على التسعيرة القديمة وهي ثلاث جنيهات وليس ثلاثة ونصف»

ويضيف محمد سعد فودة السائق مطلق المبادرة، أنه يستكمل اليوم بالكامل هو وشقيقه الذي يقود معه السيارة تحميل الطلاب بالمجان، والجزاء على الله سبحانه وتعالى، ولا يريد غير دعوة يرحمه الله بسببها.

مشيرا إلى أنه بقي هو على التسعيرة القديمة وهي ثلاث جنيهات وليس ثلاثة ونصف بعد ارتفاع أسعار الوقود المرة الأخيرة ورفع أسعار الأجرة،مؤكدا أنه ترك النصف جنيه لله ويتاجر بها مع الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أنه يعمل على خط موقف الباجور الموقف المستشفى، ويقابل يوميا العشرات من الركاب جميعهم بفضل الله يدعون له بسبب ذلك الموقف.

«علق لافته لعدم دفع الطلاب الأجرة الطلاب بأول أيام الدراسة »



وكشف" محمد عباس فودة"، أنه قرر أن يخصص سيارته التي تعمل في مدينة الباجور لله بحيث يحمل كل الطلاب بالمجان لتخفيف العبء علي الأهالي ، وعلق ورقة بذلك .

وقال السائق أنه خرج صباح اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا كالعادة، وعلق الورق وحمل الطلاب طوال اليومو بالمجان وقت الذهاب الى المدرسه ووقت العوده أيضا وسط دعوات الركاب له

وعلي صعيد آخر كان قد أطلق محمد عباس فودة تلك المبادرة كما أكد أنه فكر في تلك المبادرة أيام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للتقرب من الله عز وجل في هذا اليوم الكريم، وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يخصص سيارته التي تعمل في مدينة الباجور لله بحيث يحمل كل الركاب بالمجان، وعلق ورقة بذلك ابتهاجا بمولد الحبيبوالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ص، مؤكدا أنه يبتغي الله عز وجل وشفاعة الرسول الكريم ص.

ووعد صاحب فكرة مبادرة فينا الخير انتظروا أنه سيتم تطبيق المبادرة بالمجان بأول أيام شهر رمضان المبارك القادم