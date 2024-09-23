بينهم فتاة.. الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في عدة مدن فلسطينية

في ضوء جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والتي بدات منذ اندلاع الحرب في اكتوبر الماضي، وأدت لسقوط الالاف من الشهداء، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (16) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم فتاة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين، وفقا ل"وفا".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، وطوباس، وسلفيت تحديداً بلدة حارس، التي يواصل الاحتلال عمليات التحقيق الميداني للعشرات من أهل البلدة.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.