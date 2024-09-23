إحباط محاولة ترويج 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

في سياق آخر، امرت محكمة جنايات القاهرة،بـ تجديد حبس 18 متهمًا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم: إبراهيم م، محمد ع، محمد س، وآمال ص، فتحي ع، محمد م، عبدالله ص، محمد ال، هدي ع، خالد م، مدحت م، ووائل م، إسلام س، جمال س، السيد ع، حامد م، وسامي م، عبدالرحمن ي

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ضربوه بالشومة ..مصرع أربعيني في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالأقصر

كما لقي شخص في العقد الخامس من العمرمصرعه ،في قرية الضبعية غرب مدينة الأقصر، و بعدما تلقى ضربة على رأسه بواسطة "شومة" أودت بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر، بنشوب خلافات جيرة بين شخص في العقد الخامس من العمر، ما أدى لإصابته بضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة خشبية.

وهرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين مصرع شاب يدعى أ.ن.س ويبلغ من العمر 46 عاما، حيث وجد جثة هامدة لإصابته بضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة.