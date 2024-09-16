شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن أسعار البيض بداية من أكتوبر

شهدت أسعار البيض ارتفاعات قياسية في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظاهرة الاحتكار، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء القبض على محدثي أزمة احتكار البيض في مصر، ومتابعة تطورات البلاغ المقدم ضدهم.

فيما ارتفعت أسعار كرتونة البيض بالأسواق، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 170 و180 جنيها، وهو ما وصفه التجار بأنها زيادة غير مبررة في ظل انخفاض أسعار الأعلاف.

اكتفاء ذاتي

في هذا السياق أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، والذي قال فيها "هناك اكتفاء ذاتياً من البيض كما يتم التصدير للخارج".

وأضاف السيد ، في تصريحات صحفية عن أن هناك نحو 21 شخصاً من محتكري البيض تم ضبطهم مؤخراً، معلقاً: "أزمة السوق الحالية في تسعير البيض وليس توافره".

توقعات بالانخفاض

من جهته أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن سعر البيض الفترة المقبلة، خاصة مع دخول المدارس وكثرة الطلب عليه.

وقال نبيل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توقعات بشأن أسعار البيض مستقبلا، ولكن يمكن القول إن أسعار البيض ستبدأ في التحسن بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن أسعار البيض بدأت في التحسن بعد الفترة التي تعرضت فيها الفراخ للإجهاد الحراري والرطوبة، موضحا أن ارتفاع سعر البيض الفترة الماضية سببه قلة الإنتاج نتيجة الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الطيور.