مساعد وزير الخارجية يشهد حفل توديع 5 من سفراء دول أمريكا الجنوبية والوسطي

شهد السفير دكتور سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية حفل توديع عدد من سفراء دول أمريكا الجنوبية والوسطي بمناسبة انتهاء فترة عملهم كسفراء لبلادهم في القاهرة.

وقد اشاد مساعد وزير الخارجية بجهود السفراء في تعزيز العلاقات المصرية مع دولهم في مختلف المجالات مؤكدا ضرورة العمل علي تحقيق المزيد من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوي وعقد جولات المشاورات السياسية وتفعيل اللجان المشتركة.

من جانبه قدم سفير جواتيمالا وعميد السلك الدبلوماسي اللاتيني الشكر لمصر حكومة وشعبا لمساعدتهم علي اداء مهامهم بنجاح، مؤكداً على أهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط ومشيداً بدورها الإيجابي في حفظ الامن والسلم العالمي.



