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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المُتحدة

بوابة الوفد الإلكترونية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية لقاءات ثنائية مكثفة مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى التي تناقش أهم الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بإلقاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فى "قمة المستقبل".

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