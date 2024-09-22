الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل ويرحب باعتماد مخرج القمة

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، واصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يساهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقد رحب وزير الخارجية باعتماد مخرج القمة المتمثل في "ميثاق المستقبل" وملحقيه "اعلان الأجيال المقبلة" و"الميثاق الرقمي العالمي"، والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من ٩ أشهر، وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة السكرتير العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

وتجدر الاشارة إلى مشاركة مصر بصورة مكثفة وفعالة في التفاوض على مخرج القمة وملحقيه، إيماناً منها بضرورة تعزيز الحوار والعمل الأممي المشترك لدفع الدور المحوري للأمم المتحدة للاستجابة للتحديات الدولية المشتركة، وتعزيز المحاور الثلاثة لعمل الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الانسان.

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