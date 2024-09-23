أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. يكثف الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البحث عبر " جوجل" عن أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر، يأتي ذلك عقب بدء صرف المرتبات يوم الأحد 22 سبتمبر والذي يستمر لمدة 5 أيام.



أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

ويمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 عبر: منافذ الصرف وجميع البنوك، وماكينات الصرف، ومكاتب البريد الآلي atm، ومنافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة بلغت 50%، خلال شهر فبراير الماضي، ليصل من 4000 كحد أدنى إلى 6000 جنيه شهريا بزيادة 2000 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

مرتبات شهر سبتمبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.