«الأهلى المصرى» يعتمد القوائم المالية ويسدد لخزينة الدولة 56 مليار جنيه

126 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023.

أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله محققاً أرباحاً قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

وقال البنك: استمراراً للنتائج المتميزة، بلغ إجمالى المركز المالى 5.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023 مقارنة بــ4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022 وصولاً إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2023 بنحو 74 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 لتسجل 297 مليار جنيه.

واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 3.7 تريليون جنيه فى ديسمبر2023 بزيادة قدرها 511 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 وصولاً إلى نحو 4.3 تريليون جنيه فى يونيو 2024 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 20 مليون عميل فى ديسمبر 2023 مقابل نحو 18.6 مليون عميل فى ديسمبر 2022.

وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات، نما إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 39% عن ديسمبر 2022، حيث سجلت 2 407 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 1 729 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 3 268 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 598 مليار جنيه لتصل إلى 1 956 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو 44 %، ولتتخطى 2 777 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 3 262 عميل غير منتظم بلغت إجمالى مديونياتهم نحــــو 11.7 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 11.% فى ديسمبر 2023 مقارنةً بـ1% فى ديسمبر 2022، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى كل الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير إدارة المحافظ الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 3.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 292 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن ديسمبر 2022، محققاً نحو 321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وإيماناً بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 157 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 وصولاً إلى 170 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، هذا بالمقارنةً بـ143 مليار فى ديسمبر 2022.

كما بلغ إجمالى عدد معاملات التحويلات اللحظية IPN (INSTAPAY) التى تمت خلال عام 2023 عدد 73 مليون حركة تقريباً بإجمالى مبلغ 428 مليار جم فى حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2022 عدد 6.3 مليون حركة بإجمالى مبلغ 35.8 مليار جم فقط بزيادة فى القيمة 1295%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى الـATM إلى نحو 6710 ماكينة فى ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 178 ماكينة عن ديسمبر 2022 مع وصولها إلى 6786 فى يونيو 2024، وارتفع عدد ماكينات الـPOS فى ديسمبر 2023 لنحو 523 ألف ماكينة مقابل نحو 402 ألف ماكينة فى ديسمبر 2022 لتصل فى يونيو 2024 إلى أكثر من 588 ألف ماكينة.

وتطبيقاً لاستراتيجية البنك فى التوسع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى، نجح البنك فى افتتاح 23 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2023 إلى 657 فرعاً ومكتباً ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى كل المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 665 فرعاً فى يونيو 2024 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرعاً تقليدياً مزوداً بقسم إلكترونى، كما بلغ عدد الفروع المجهزة للتعامل مع ذوى الهمم نحو 83 فرعاً مع وضع لافتات مميزة للفروع التى تقدم الخدمة مع السعى الدائم والاهتمام بشرائح العملاء من ذوى الهمم وذلك من خلال عمل منحدرات للمدخل الخارجى للفرع، مصاعد إلكترونية، شباك تللرات وماكينات ATM ذو ارتفاع منخفض، تدريب أغلب فروع مصرفنا للتعامل مع العملاء من خلال لغة الإشارة، توفير نماذج الطلبات المترجمة بلغة برايل.

وفى ضوء استراتيجية البنك التى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة فى ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.7 مليون عميل جديد فى مجال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» ليصل إجمالى عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7.8 مليون عميل فى ديسمبر 2023، مقابل 7.1 مليون عميل فى ديسمبر 2022، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.6 مليون عميل فى ديسمبر 2023 بزيادة نحو 114 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية التى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية فى ديسمبر 2023 نحو 1.3 مليار جنيه تم منحها وفقاً ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كل فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى ديسمبر2023 حيث حصد جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالى والخدمات الرقمية والموقع الإلكترونى، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محلياً وأفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى مثل MEED: MENA Banking Awards، Global Finance، World Business Outlook،Gazet International Magazine، EMEA Finance، International Business Magazine Awards 2023، Asian Banker، Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك فى مختلف مجالات العمل المصرفى.