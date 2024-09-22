جي.إم.سي للاستثمارات تطلب التصالح مع الرقابة المالية والبورصة

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تقديم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات الواجبة على الشركة سدادها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت كذلك تقديم طلب التصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية على إعداد خطة مستقبلية من إدارة الشركة تعتمد من مجلس الإدارة، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع فيلا تابعة في مارينا وضخ المبالغ المالية في حسابات الشركة.

واعتمدت العمومية كذلك تعديل المادتين 21 - 42 من النظام الأساسي للشركة، وإرجاء تعديل المادة 40.

يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.